Известный режиссер сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

Москву с другими мегаполисами мира сравнил в интервью «Москвич Mag» известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов.

«Знаете, Москва мегаполис со своими, подчас прекрасными особенностями. Например, тут можно в любой момент пойти в ресторан, магазины всегда открыты», — поделился своим мнением Юхнов.

При этом режиссер признался, что ему сложно сравнивать столицу России с другими мегаполисами мира. «Остальные города сопоставлять друг с другом могу, а с Москвой — нет. Теплое притяжение пещеры для первобытной души, такой как моя, сказывается», — сказал он.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой.