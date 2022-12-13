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21:57, 13 декабря 2022
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Известный режиссер сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами

Известный режиссер сравнил Москву с другими мировыми мегаполисами
Фото: Nikita Ermilov / Unsplash

Москву с другими мегаполисами мира сравнил в интервью «Москвич Mag» известный режиссер, художественный руководитель «Электротеатра Станиславский» Борис Юханов.

«Знаете, Москва мегаполис со своими, подчас прекрасными особенностями. Например, тут можно в любой момент пойти в ресторан, магазины всегда открыты», — поделился своим мнением Юхнов.

При этом режиссер признался, что ему сложно сравнивать столицу России с другими мегаполисами мира. «Остальные города сопоставлять друг с другом могу, а с Москвой — нет. Теплое притяжение пещеры для первобытной души, такой как моя, сказывается», — сказал он.

Ранее переехавшая в Израиль россиянка сравнила Тель-Авив с Москвой.

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