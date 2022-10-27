Раскрыты основные преимущества телемедицины

Основные преимущества телемедицины «Мосленте» раскрыла главный врач городской поликлиники №2 Наталья Шиндряева. По ее словам, этот инструмент, активно использовавшийся в столице в пандемию, продолжает работать и развиваться, потому что доказал свое удобство и эффективность.

«Например, пациентов с сезонными инфекционными заболеваниями, наблюдающихся на дому, нужно контролировать через день. Чтобы и им не ходить никуда и не подвергать опасности ни себя, ни других, а также чтобы экономить время и сохранять комфорт, мы просто связываемся с ними удаленно, выясняем подробности состояния, корректируем лечение. Если мы понимаем, что нашему пациенту стало значительно хуже, к нему, конечно же, идет врач», — сказала она.

Телемедицина экономит время и ресурсы и медработникам, и самим горожанам, отмечает Шиндряева. В этом помогает и передача в поликлиники активов скорой помощи.

«Например, было у человека высокое артериальное давление. Приехала скорая, потом актив, то есть информацию о вызове, оставила нам. Прежде чем отправлять к такому пациенту врача, мы связываемся с ним и выясняем, как он себя чувствует. Если у него уже все в порядке, мы это фиксируем для себя», — объяснила врач.

Кроме того, информация о пациентах приходит и из работавших в теплое время года в парках города павильонов «Здоровая Москва». Благодаря этому медработники могут обзванивать пациентов и, имея на руках все показания, консультировать их дистанционно.

Ранее Шиндряева раскрыла способ справиться с долгим ожиданием приема. Решить вопрос, по ее словам, помогли цифровизация здравоохранения и новые технологии.