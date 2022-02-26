Популярный актер назвал преимущество Москвы перед европейской столицей

Популярный актер Анар Халилов в беседе с изданием «Москвич Mag» назвал преимущество Москвы перед европейской столицей.

«В Москве лучше, чем в Нью-Йорке, Берлине, Париже, Лондоне… К примеру, я слышал, что в Париже можно три недели ждать сантехника. В Москве, конечно же, такие вопросы решаются моментально», — отметил Халилов.

Звезда сериалов «По колено» и «Война семей» отметил, что за последнее десятилетие российская столица стала очевидно прогрессивнее со всех сторон. «Я вообще люблю перемены. На мой взгляд, пока что они только к лучшему», — заявил он.

Халилов признался: единственное, что он изменил бы в Москве, — это климат. «Здесь мне не хватает только солнца», — сказал он.

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