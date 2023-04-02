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03:31, 02 апреля 2023
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Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения

Врач Маилян предупредила о старении кожи от препарата «Оземпик» для похудения.

Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения
Фото: Unsplash

Об опасных последствиях приема популярного для похудения препарата «Оземпик» предупредила врач, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Доктор сообщила «Мосленте», что это лекарство прописывается при сахарном диабете, а снижение веса — лишь его кратковременный побочный эффект.

У ряда пациентов прием «Оземпика» сопровождается депрессиями, которые усиливаются на фоне ухудшения состояния и качества кожи. Ткани провисают, в особенности на лице. Внешний вид становится изможденным, а морщины более глубокими

Меланя Маилян

врач

Помимо преждевременного старения, «Оземпик» может спровоцировать проблемы с щитовидной железой, а также обострение гастрита и язвы. «Похудение под воздействием "Оземпика" происходит благодаря одному из механизмов его действия — замедленному высвобождению пищи из желудка», — пояснила Маилян.

Эксперт напомнила, что самый эффективный и безопасный способ похудеть — сочетать сбалансированное питание с физической активностью.

Ранее советами по правильному похудению к лету поделилась эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Она отметила, что приведение тела в форму не должно быть пыткой или тяжелой работой, иначе вес быстро вернется к прежним значениям.

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