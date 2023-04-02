Врач предупредила об опасности популярного препарата для похудения
Врач Маилян предупредила о старении кожи от препарата «Оземпик» для похудения.
Об опасных последствиях приема популярного для похудения препарата «Оземпик» предупредила врач, специалист эстетической медицины Меланя Маилян. Доктор сообщила «Мосленте», что это лекарство прописывается при сахарном диабете, а снижение веса — лишь его кратковременный побочный эффект.
У ряда пациентов прием «Оземпика» сопровождается депрессиями, которые усиливаются на фоне ухудшения состояния и качества кожи. Ткани провисают, в особенности на лице. Внешний вид становится изможденным, а морщины более глубокими
Меланя Маилян
врач
Помимо преждевременного старения, «Оземпик» может спровоцировать проблемы с щитовидной железой, а также обострение гастрита и язвы. «Похудение под воздействием "Оземпика" происходит благодаря одному из механизмов его действия — замедленному высвобождению пищи из желудка», — пояснила Маилян.
Эксперт напомнила, что самый эффективный и безопасный способ похудеть — сочетать сбалансированное питание с физической активностью.
Ранее советами по правильному похудению к лету поделилась эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Она отметила, что приведение тела в форму не должно быть пыткой или тяжелой работой, иначе вес быстро вернется к прежним значениям.