Преподаватель вуза умерла в кабинете психолога в центре Москвы

Преподаватель Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ) скончалась во время сеанса у психолога в центре Москвы. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, 55-летняя Нурия Х. находилась в кабинете московского психолога Рината С. Через несколько минут после начала сеанса у женщины заболела голова, она потеряла сознание. Специалист попытался оказать ей помощь, вызвал скорую.

Прибывшим на место медикам спасти москвичку не удалось. По информации источника, у нее произошла остановка сердца.

Авторы канала отметили, что женщина была старшим преподавателем МАДИ и преподавала в вузе иностранные языки.

Ранее сообщалось, что в МФЦ Московской области отреагировали на историю с местной жительницей, продолжавшей платить налоги и числящейся при этом умершей. Выяснилось, что женщина по ошибке попала в списки погибших еще в 2024 году.