Названо главное препятствие для установки протезов фигуристу Костомарову

Главное препятствие для установки протезов фигуристу Роману Костомарову назвал Sport24 доктор медицинских наук Андрей Шестаков. Врач заявил о невозможности протезирования при тромбозе.

«Остается тромбоз, который невозможно убрать. Если риск тромбоза все еще большой, то ни в коем случае нельзя переходить к установке протезов», — сказал эксперт и уточнил, что при движении человека тромбы перемещаются по организму. Это опасно: сложно определить, где они могут оказаться.

Подготовка Костомарова к протезированию, по словам доктора, «хороший знак». По мнению Шестакова, это означает, что врачи хорошо изучили повреждения и сократили их до минимума.

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров приступил к физическим упражнениям.