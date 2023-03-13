Люди
14:36, 13 марта 2023
1 мин.

Ивлеева поделилась подробностями о своем преследователе

Блогерша Ивлеева заявила в YouTube-шоу о преследовании братом актера Куценко.

Ивлеева поделилась подробностями о своем преследователе
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Подробностями о своем преследователе, который представлялся братом известного российского актера Гоши Куценко, поделилась в YouTube-шоу комика Антона Шастуна «Контакты» блогерша и телеведущая Настя Ивлеева. Она утонила, что познакомилась с мужчиной несколько лет назад.

«Он мне показался очень навязчивым... Он прямо наседал на меня, говорил: "Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится"», — рассказала она.

По словам Ивлеевой, тот мужчина заявил, что он брат Гоши Куценко и у него есть для нее роль, на что телеведущая порекомендовала обратиться с этим вопросом к ее менеджеру.

Позже блогерша вновь встретилась с поклонником в самолете. Она, засыпая, почувствовала на себе чей-то взгляд, и, открыв глаза, увидела того самого человека. Он сидел на полу напротив нее и попросил не беспокоиться, после чего вновь предложил ей роль в спектакле.

Телеведущая рассказала, что знакома с творчеством Гоши Куценко, но не знает, есть ли реально у него брат.

Ранее Настя Ивлеева назвала работу своей мечты. Она призналась, что со времен студенчества хотела вести новостные программы на телевидении.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Правовая информация

Moslenta, 2023 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.