Ивлеева поделилась подробностями о своем преследователе

Подробностями о своем преследователе, который представлялся братом известного российского актера Гоши Куценко, поделилась в YouTube-шоу комика Антона Шастуна «Контакты» блогерша и телеведущая Настя Ивлеева. Она утонила, что познакомилась с мужчиной несколько лет назад.

«Он мне показался очень навязчивым... Он прямо наседал на меня, говорил: "Вы мне нравитесь, ваше творчество мне нравится"», — рассказала она.

По словам Ивлеевой, тот мужчина заявил, что он брат Гоши Куценко и у него есть для нее роль, на что телеведущая порекомендовала обратиться с этим вопросом к ее менеджеру.

Позже блогерша вновь встретилась с поклонником в самолете. Она, засыпая, почувствовала на себе чей-то взгляд, и, открыв глаза, увидела того самого человека. Он сидел на полу напротив нее и попросил не беспокоиться, после чего вновь предложил ей роль в спектакле.

Телеведущая рассказала, что знакома с творчеством Гоши Куценко, но не знает, есть ли реально у него брат.

Ранее Настя Ивлеева назвала работу своей мечты. Она призналась, что со времен студенчества хотела вести новостные программы на телевидении.