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14:58, 22 февраля 2023
1 мин.

Ивлеева назвала работу своей мечты

Ивлеева назвала работу своей мечты
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Работу своей мечты назвала в личном Telegram-канале популярная российская телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева. Она призналась, что со времен студенчества хотела вести новостные программы на телевидении.

«У меня мама просыпалась под "Россию 1", и я сидела и думала: вот я готова даже вставать в четыре утра, чтобы сидеть в кадре? Работать по суфлеру и всем говорить, что сегодня в городе таком-то приготовили самые вкусные блинчики», — рассказала она в голосовом сообщении.

Ранее Ивлеева поделилась фотографией топлес. Образ звезды в красной меховой шапке и белых перчатках восхитил пользователей сети.

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