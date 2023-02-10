Пресняков поддержал Костомарова видеороликом под новую песню «Ты живи!»

Музыкант Владимир Пресняков поддержал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фигуриста Романа Костомарова видеороликом под свою новую песню «Ты живи!»

Ролик, опубликованный артистом, представляет собой нарезку видео с выступлений, снятых на тренировках и соревнованиях Костомарова. Запись сопровождается музыкальной композицией со словами: «Ты живи! Я прошу, живи!» Трек записан Пресняковым специально для олимпийского чемпиона, который сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц.