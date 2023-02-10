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11:36, 10 февраля 2023
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Пресняков поддержал Костомарова видеороликом под новую песню «Ты живи!»

Пресняков поддержал Костомарова видеороликом под новую песню «Ты живи!»
Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Музыкант Владимир Пресняков поддержал в своем аккаунте в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) фигуриста Романа Костомарова видеороликом под свою новую песню «Ты живи!»

Ролик, опубликованный артистом, представляет собой нарезку видео с выступлений, снятых на тренировках и соревнованиях Костомарова. Запись сопровождается музыкальной композицией со словами: «Ты живи! Я прошу, живи!» Трек записан Пресняковым специально для олимпийского чемпиона, который сейчас находится в реанимации в одной из московских больниц.

Подписчики тоже оставили комментарии с пожеланиями здоровья спортсмену. «Рома, живи и борись, не сдавайся», «Роман, живи! Тебе еще есть, что проявить и сказать этому миру», «Роман, лучики любви вам! Вы справитесь», — написали они.

Ранее стало известно об ампутации стопы у фигуриста Костомарова. Врачи провели операцию с целью остановить некроз на теле спортсмена.

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