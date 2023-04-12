Находившийся в розыске преступник поперхнулся костью и попался полицейским

26-летний находящийся в розыске преступник попался столичным полицейским, поперхнувшись костью у московского метро, передает Telegram-канал «МК: срочные новости». Молодому человеку вызвали скорую, а личность установили по базе данных.

Выяснилось, что у мужчины было три судимости, когда его объявили в розыск за кражу. До недавнего времени рецидивист скрывался от правоохранительных органов. Но взаимодействия с полицией не удалось избежать, когда он поперхнулся рыбьей костью, распивая пиво у станции метро «Новокузнецкая» в центре Москвы.

Пришедшие на помощь полицейские вызвали пострадавшему скорую, а заодно проверили его личность по базе данных. После оказания медицинской помощи преступника задержали.

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