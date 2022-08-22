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Житель Подмосковья предстанет перед судом из-за криминального статуса

Житель Подмосковья предстанет перед судом из-за криминального статуса
Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Один из старейших действующих в России «воров в законе» по прозвищу Апакела предстанет перед судом в Подмосковье по обвинению в том, что он занимает высшее положение в преступной иерархии, сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следствием установлено, что с 1965 года, то есть на протяжении 56 лет, за подозреваемым признано высшее положение в преступной иерархии — вор в законе с криминальным прозвищем Апакела», — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов, 76-летний уроженец Абхазии Борис Апакия осуществлял координацию действий организованных групп, создавал и поддерживал связи между ними и другими преступными авторитетами на территории Владимирской и Московской областей.

Обладателю криминального статуса предъявлено обвинение по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК России. Дело предано в суд для рассмотрения по существу.

Ранее срок в восемь лет и три месяца колонии за высшее криминальное звание вор в законе получил житель Подмосковья Олег Пирогов, известный в преступном мире как Циркач.

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