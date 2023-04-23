Диетолог назвала разрешенные при обострении гастрита продукты

Разрешенные при обострении гастрита продукты в беседе с «Мослентой» назвала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина. Она посоветовала есть кашу на воде и легкие супы в такие периоды.

«При гастрите, а особенно в периоды обострения, следует придерживаться определенной диеты, чтобы минимизировать проявление нежелательных симптомов. В первый день обострения стоит вовсе отказаться от еды, пить достаточно теплой жидкости: вода, полусладкий чай», — подчеркнула специалист.

На второй и третий день можно есть жидкую пищу: супы, каши на воде, пюре. При этом продукты должны быть вареными, печеными или приготовленными на пару, употреблять их лучше не горячими. Также следует придерживаться дробного питания и есть каждые пять-шесть часов, продолжила Гридина.

Диетолог предупредила, что при обострении гастрита лучше отказаться от свежих фруктов и овощей, мясных бульонов, кисломолочных продуктов, сильногазированных напитков, сладостей и выпечки. Эти продукты могут усугубить течение болезни.

«Вне периода обострения меню пациента с гастритом шире. Однако все равно есть ограничения. Нельзя употреблять в пищу острое, жареное, жирное, соленое, блюда, которые содержат много специй», — отметила эксперт.

Собеседница рассказала, что при хроническом гастрите можно есть рис, гречку, овсянку, цветную капусту, свеклу, картофель, морковь, кабачки. Из молочных продуктов и мяса разрешены молоко, творог, сливки, сливочное масло, мясо кролика, индейки, курицы, телятины и нежирной говядины.

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