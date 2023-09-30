Психолог перечислила методы самопомощи при осенней депрессии

Для начала эксперт посоветовала больше заниматься физической активностью и окружить себя цветными предметами интерьера и гардероба. Такой прием, по ее словам, стимулирует связи в мозге, и он «просыпается».

Кроме того, психолог рекомендует чаще встречаться с близкими и друзьями для получения необходимых положительных эмоций, а также составить список 10 хобби и заниматься ими как можно чаще. Это может быть рисование, шитье, чтение, лепка и так далее.

«Включайте интерес, проявляйте любопытство к разным сферам жизни: науке, кулинарии, истории, литературе. Интерес — это базовая эмоция, которая позволяет человеку находиться в позитивном настроении, чувствовать себя включенным в мир, участвовать, выстраивать взаимосвязи с окружающими. Чем больше интереса, тем легче человек проходит сквозь хандру и апатию, свойственную осеннему периоду», — заключила психолог.

Ранее психолог Долгов посоветовал увеличить освещение для борьбы с осенней депрессией.