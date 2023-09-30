Психолог перечислила методы самопомощи при осенней депрессии
Психолог Безгина посоветовала окружать себя цветными предметами осенью.
Методы самопомощи при осенней депрессии перечислила в беседе с «Мослентой» психолог Наталья Безгина. Она объяснила, что под ней часто понимают не медицинский термин, а апатию, сниженный тон настроения, чувство слабости, раздражения, одиночества, хандру.
«Это состояние, в котором наша психика реагирует на изменения природы, погружается в очередной цикл. Но долго находиться в этом состоянии не стоит, потому что есть риск впасть в настоящую депрессию», — сказала она.
Для начала эксперт посоветовала больше заниматься физической активностью и окружить себя цветными предметами интерьера и гардероба. Такой прием, по ее словам, стимулирует связи в мозге, и он «просыпается».
Кроме того, психолог рекомендует чаще встречаться с близкими и друзьями для получения необходимых положительных эмоций, а также составить список 10 хобби и заниматься ими как можно чаще. Это может быть рисование, шитье, чтение, лепка и так далее.
«Включайте интерес, проявляйте любопытство к разным сферам жизни: науке, кулинарии, истории, литературе. Интерес — это базовая эмоция, которая позволяет человеку находиться в позитивном настроении, чувствовать себя включенным в мир, участвовать, выстраивать взаимосвязи с окружающими. Чем больше интереса, тем легче человек проходит сквозь хандру и апатию, свойственную осеннему периоду», — заключила психолог.
Ранее психолог Долгов посоветовал увеличить освещение для борьбы с осенней депрессией.