В Подмосковье 11-летний школьник умер при попытке сделать селфи

Возле многоэтажного дома в подмосковных Мытищах нашли тело 11-летнего мальчика. По предварительной версии правоохранителей, школьник выпал и разбился насмерть при попытке сделать селфи на общем балконе подъезда, сообщает MK.RU.

Тело ребенка обнаружила местная жительница. Рядом с ним лежал разбитый мобильный телефон мальчика. Родители погибшего рассказали полицейским, что их сын был спокойным и послушным ребенком, в школе со сверстниками не конфликтовал.

Правоохранителям предстоит установить обстоятельства смерти подростка. Сейчас они предполагают, что мальчик сорвался, делая фото.

Ранее в Москве мужчину госпитализировали после падения со второго этажа ГУМа. Россиянин попытался сделать селфи на перилах главного универмага страны, но сорвался.