Стилист перечислила визуально прибавляющие возраст принты

Эксперт порекомендовала женщинам исключить из гардероба вещи с «детскими» принтами — мишками, бантиками, бабочками, котиками и им подобными изображениями.

«Инфантильные вещи подходят для детей и подростков, но никак не для бизнес-вумен или элегантной леди. Стоит ли упоминать о свитерах с микки-маусом или пингвином? Если такие вещи вызывают трепет в вашем сердце, то оставьте их только для домашнего использования», — посоветовала собеседница «Мосленты».

При выборе вещей в горох, по словам Зверевой, стоит отдать предпочтение некрупному и нечастому принту. В портретной зоне следует избегать черно-белой цветовой гаммы принта, а цветовую палитру в целом лучше выбирать неконтрастную.

Одними из самых опасных в гардеробе являются этнические принты, продолжила эксперт. Они хороши в использовании там, откуда родом.

«Восточные мотивы подойдут для отпуска на Бали, а русские мотивы — для снежной зимы в родных краях в сочетании с шубами и дубленками. В повседневной жизни такие принты редко кого красят. Выбрав их, можно легко превратится из девушки в молодую бабушку», — объяснила стилист.

Ранее Зверева перечислила лучшие варианты наряда для корпоратива. Если вечеринка намечается в будний день после работы в офисе, девушкам следует взять с собой пару красивых лодочек и яркие аксессуары, отметила она.