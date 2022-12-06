Пользователей сети восхитила новая прическа Ксении Собчак

Фотографией с новой прической поделилась в личном Telegram-канале российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак — звезда постриглась под каре с длиной волос до середины шеи.

«Очень классно! Безумно рады вашему возвращению», «Чудная. Восхитительна, как греза поэта», «Сделала скриншот, тоже так хочу», «Как же вам идет, очень здорово!», «Очень идет Ксении каре», — восхитились пользователи сети.

На опубликованном снимке Собчак позирует в черном платье.

Ранее певец Егор Крид опубликовал фото с бритой головой в личном блоге. Новая прическа звезды развеселила россиян.