Новая «прическа» Сергея Жукова развеселила россиян

На кадрах артист сначала продемонстрировал бритую голову, однако в финале ролика выяснилось, что это фальшивая лысина. «Я каждый день мучаюсь от количества умных мыслей в моей голове. Там столько идей, творчества, что меня как будто распирает изнутри», — заявил Жуков и в этот момент двумя руками снял с головы накладку, высвободив из-под силикона свои волосы.

Пользователи сети с юмором отреагировали на розыгрыш от звезды и оставили под постом десятки одобрительных реакций. «Все равно вы супер», — заявили в комментариях.

Ранее фото певца Егора Крида, побрившегося налысо, вызвало бурную реакцию в сети. Многие предположили, что артист на самом деле не менял имидж, а использовал программу для обработки фото, чтобы разыграть фанатов.