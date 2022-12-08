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23:32, 08 декабря 2022
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Новая «прическа» Сергея Жукова развеселила россиян

Новая «прическа» Сергея Жукова развеселила россиян
Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков продемонстрировал на видео новую «прическу» и развеселил россиян. Ролик опубликовал Telegram-канал «Звездач».

На кадрах артист сначала продемонстрировал бритую голову, однако в финале ролика выяснилось, что это фальшивая лысина. «Я каждый день мучаюсь от количества умных мыслей в моей голове. Там столько идей, творчества, что меня как будто распирает изнутри», — заявил Жуков и в этот момент двумя руками снял с головы накладку, высвободив из-под силикона свои волосы.

Пользователи сети с юмором отреагировали на розыгрыш от звезды и оставили под постом десятки одобрительных реакций. «Все равно вы супер», — заявили в комментариях.

Ранее фото певца Егора Крида, побрившегося налысо, вызвало бурную реакцию в сети. Многие предположили, что артист на самом деле не менял имидж, а использовал программу для обработки фото, чтобы разыграть фанатов.

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