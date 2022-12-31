Парикмахер-стилист перечислила актуальные прически для встречи Нового года

Актуальные прически для встречи Нового 2023 года перечислила в беседе с «Мослентой» парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова. По ее словам, в тренде остаются легкость и максимальная естественность.

«Наступление нового года многие связывают с подведением итогов года прошедшего. В моде то же самое: нет четкой границы между тем, что было актуально 31 декабря, а 1 января должно быть забыло. Поэтому для новогодней ночи можно выбрать особенно полюбившуюся в 2022 году прическу. К тому же, на этот раз многие тренды сохраняются. Естественность в моде не первый год, и она навряд ли куда-то уйдет в ближайшее время», — заявила Щеглова.

По ее словам, в 2023 году сохранится мода на небрежные, хаотичные прически, на выпущенные пряди. Как никогда будут актуальны прямые, ухоженные волосы с пробором по центру. «Используйте минимум заколок и резинок, а лучше обойдитесь без них. В 2023-м такие аксессуары уходят из моды», — рассказала собеседница «Мосленты».