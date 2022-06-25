Малышева назвала главную причину инфаркта миокарда у молодых мужчин

Главную причину возникновения инфаркта миокарда у молодых мужчин назвала в своем Telegram-канале известная телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева.

«Чаще всего причиной инфаркта миокарда в молодом возрасте служит высокий уровень холестерина. На медицинском языке эта проблема называется наследственной гиперхолестеринемией», — сообщила Малышева. Она объяснила, что в этом случае печень человека в огромных количествах продуцирует холестерин, но заметить патологию без анализов крови сложно.

«Следствие высокого холестерина — инфаркт и инсульт. Всегда внезапно. Среди полного здоровья. И это очень часто внезапная смерть», — продолжила телеведущая. Малышева подчеркнула, что способ предотвратить трагедию есть: необходимо регулярно проходить чекап. «Если обнаружится, что холестерин высокий, вам назначат таблетки и будут лечить. Вот и все!» — написала она.

По словам врача, стоит регулярно проверять и здоровье детей, чьи старшие родственники пережили инфаркт или рано ушли из жизни из-за проблем с сосудами. «Всем, кто считает себя совершенно здоровым, я все же настоятельно советую один раз в год сдавать анализы и обследоваться. От этого зависит ваша жизнь», — резюмировала телеведущая.

Ранее Малышева раскрыла неочевидную причину высокого давления. По ее словам, оно может быть следствием проблем с почками.