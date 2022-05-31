Айза назвала главную причину женских измен

Главную причину женских измен назвала певица, блогер, телеведущая Айза-Лилуна Ай. Об этом она рассказала в кулинарном шоу «Жидковские штучки» на телеканале «Суббота!».

Ведущий программы блогер Алексей Жидковский затронул тему измен в отношениях и спросил у своей гостьи, что подталкивает женщин к такому шагу. «Скажу сейчас от себя, не знаю, как у других. Я изменяла, потому что не любила. Когда любишь, не можешь изменить. Я разлюбила предпринимателя Диму Анохина и начала встречаться с музыкантом Олегом Майями. Я была еще в браке и врала Диме, что у меня никого нет», — сказала Айза. При этом она призналась, что хранила верность в последних отношениях, когда встречалась с певцом Олегом Майями.

Ведущий также поинтересовался о личной жизни знаменитости. Она ответила, что пока не планирует начинать отношения. «Я хочу дать своему мужчине счастье, радость, спокойствие. Сейчас я хочу посвятить себя своим детям и работе. Хочу в спокойном состоянии входить в любовь», — добавила Айза-Лилуна.

Ранее стало известно, что рэпер Гуф, первый муж Айзы, стал отцом во второй раз. Ребенка ему подарила его 26-летняя жена, модель Юлия Королева.