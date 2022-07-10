Врач назвал причину отсутствия аппетита летом

Причину отсутствия аппетита в жаркую летнюю погоду назвал интервью радио Sputnik доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.

По словам врача, температура тела человека является одним из управляющих его пищевым поведением факторов, поэтому в теплое время года аппетит может снижаться, и в этом нет ничего критичного. «Температура нашего тела — один из сигналов голода или сытости. Когда мы съедаем пищу, часть энергии освобождается в виде тепла, и это для нас служит сигналом, что пора прекратить есть. Если температура нашего тела снизилась, это сигнал начать прием пищи, нам нужна энергия. Жара, естественно, влияет на теплообразование у человека, отсюда простой механизм, что в жаркое время мы едим меньше, а в холодное – больше», — объяснил он.

Гинзбург добавил, что тем, к кому не возвращается аппетит с уходом жары, стоит обратиться за медпомощью и обследовать свой организм. «В этом случае потеря аппетита может быть симптомом какого-либо заболевания. Для болезней, сопровождающихся потерей аппетита, также свойственны слабость, недомогание, боли», — заявил диетолог.

Ранее биологически активные «точки снижения аппетита» перечислил кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.