Доктор Долгов перечислил «точки снижения аппетита»

Биологически активные «точки снижения аппетита» перечислил в личном Telegram-канале кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог, НЛП-мастер Денис Долгов.

«Чтобы уменьшить аппетит можно воспользоваться альтернативным подходом на основе акупунктуры — древней китайской методики исцеления, заключающейся в правильном воздействии на определенные точки тела», — написал доктор. Он добавил, что разновидностью методики является акупрессура, при которой давление на точки осуществляется с помощью рук, локтей или других инструментов.

По словам Долгова, всего на теле человека семь точек снижения аппетита. Первая — «точка контроля аппетита». «Расположите указательный и средний пальцы в верхушке вашей нижней челюсти (перед ушами) и несколько раз откройте и закройте рот. Вы будете ощущать движение челюсти под вашими пальцами. Найдите то место, где оно чувствуется лучше всего, и немного захватите рядом участок кожи, который выступает во внутреннюю часть уха, чуть выше его мочки. Это и будет точка контроля аппетита. Помассируйте эту область между большим и указательным пальцами в течение трех минут», — порекомендовал врач.

Еще шесть точек, которые необходимо массировать для снижения аппетита, — это мочки ушей, колени, подколенные ямки, верхняя губа, голени и ладони, продолжил Долгов.

«У современной науки нет четкого объяснения тому, почему все это работает, есть лишь множество невнятных гипотез. Но то, что приведенные методики эффективны, — факт. Большинство моих клиентов отмечает существенное снижение аппетита при таком воздействии на упомянутые точки», — написал специалист.

Ранее Долгов сообщил о влиянии лишнего веса на продолжительность жизни. Он добавил, что наличие избыточной̆ массы тела и ожирения увеличивает риск развития артериальной̆ гипертонии в три раза, ишемической̆ болезни сердца — в два раза.