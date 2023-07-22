Названа реальная причина развода комика Харламова и актрисы Асмус

Причину, из-за которой на самом деле разрушился брак комика Гарика Харламова, назвала в шоу «Разговоры» на YouTube-канале «Прослушка» его бывшая супруга, актриса Кристина Асмус. Она пояснила, что юморист систематически морально издевался над ней.

«Издевался ментально муж, поэтому бросила его. Но время идет, я крепну и начинаю дышать», — рассказала она.

После этого звезда решила прекратить общаться и работать с людьми, которые высасывают из нее энергию. На данный момент она состоит в счастливых романтических отношениях с актером Романом Евдокимовым.

В 2014 году актриса вышла замуж на комика Гарика Харламова, в браке с которым у них родилась дочь. Три года назад они развелись.

Ранее Асмус рассказала о домашнем насилии. По ее словам, она встречалась с абьюзером, который бил ее, в юности.