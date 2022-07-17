Названа наиболее распространенная причина смерти россиян

Наиболее распространенную причину смерти россиян назвал агентству URA.RU кардиолог, сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев. По его словам, все начинается с депрессии.

«Состояние депрессии предполагает снижение таких гормонов, как дофамин и окситоцин, увеличение частоты стрессовых ситуаций. Чем выше уровень развития депрессии, тем чаще возникают тревожные состояния. Отсюда и выработка гормона стресса со всеми вытекающими последствиями, а именно: спазм капилляров, ухудшение доставки кислорода к тканям и всем органам», — заявил врач. Все это, продолжил он, приводит к усилению развития ишемической болезни сердца, возникновению инфаркта миокарда и болезни брахиоцефальных артерий, снабжающих головной мозг. Это посыл к развитию деменции, болезни Альцгеймера и прочих заболеваний центральной нервной системы.

Помимо вышеперечисленного, депрессия может привести к метаболическому синдрому с исходом в сахарный диабет. «Это мощнейший катализатор генерализированного атеросклероза, что опять же приводит к ишемической болезни сердца, инфаркту миокарда и заболеваниям сосудов, снабжающих головной мозг», — сказал Хорошев.

На развитие депрессии, по словам кардиолога, может влиять уровень благополучия человека. «Чем лучше человек живет, чем комфортнее его существование, тем меньше у него поводов для развития смертельно опасных заболеваний», — пояснил он.

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