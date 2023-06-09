Названа истинная причина смерти известной московской целительницы

Истинную причину смерти известной московской целительницы, писательницы и художницы Джуны назвал в личном аккаунте в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) ее близкий друг актер Станислав Садальский. Он заявил, что Джуну убила гибель ее сына.

«Гибель сына Вахтанга Джуна не пережила. Вернее, душа ее умерла, телом же — не жила, а доживала. Энергия ее ушла, лечить других она уже не могла, быстро слепла», — рассказал Садальский.

Актер отметил, что на всех последних работах Джуны можно увидеть лицо Вахтанга: она постоянно рисовала его живым или изображала умершую себя рядом с ним.

«Вахтанг не был родным сыном Джуны, вы не найдете ни одной ее фотографии с Вахо дошкольного возраста и уж тем более новорожденного. Самые близкие знали об этом, но не вспоминали, поскольку большей любви к ребенку трудно было представить», — рассказал Садальский.

Он добавил, что, несмотря на это, Вахтанг вырос невероятно похожим на свою приемную мать. По его мнению, причиной тому стала их большая взаимная любовь друг к другу.

Сын Джуны погиб зимой 2001 года. Целительница умерла 8 июня 2015-го на 66-м году жизни.

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