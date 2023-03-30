Станислав Садальский раскрыл размер своей пенсии

Размер своей пенсии сообщил Teleprogrammе.pro актер Станислав Садальский.

Артист получает пенсию в размере 25 тысяч рублей. Такая сумма положена за 50-летний стаж работы, отметил он. Одновременно ему приходит надбавка за звание народного артиста — 30 тысяч рублей. В результате ежемесячный доход актера составляет 55 тысяч рублей.

По словам Садальского, он доволен своими социальными выплатами и ему неприятно, когда другие артисты начинают жаловаться на маленькие пенсии.

Ранее известная актриса пожаловалась на размер пенсии.