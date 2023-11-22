Звезда шоу «Давай поженимся!» назвала причину переехать за город

Ехать в Подмосковье, чтобы коротать старость, призвала в беседе с «Мослентой» звезда шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова.

«Есть и мой личный дом, и гостевой домик, и большой фруктовый сад. Есть и спа-салон с хаммамом. Прямо сейчас идет стройка тренажерного зала с библиотекой. Библиотека больше, конечно, для внуков, чем для меня», — сказала телеведущая.

В планах у Сябитовой постройка большой детской площадки и катка, на котором можно будет заниматься фигурным катанием и керлингом. Она отметила, что возвращаться жить в город она не планирует, поскольку все есть на своей территории. В столицу она выезжает только по работе и в салоны красоты.

Ранее ведущая «Давай поженимся!» сравнила себя с Москвой.