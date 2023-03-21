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14:04, 21 марта 2023
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Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Пушкинского музея

Экс-глава Пушкинского музея заявила о намерении двигаться дальше в реализации своих планов.

Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Пушкинского музея
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Куратор и галерист Марина Лошак назвала причину ухода с поста главы Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Ее слова передает Telegram-канал учреждения. Искусствовед заявила о намерении двигаться дальше в реализации своих творческих планов.

Марина Лошак исполняла обязанности главы музея в течение десяти лет, с июля 2013 года. 20 марта 2023 года стало известно, что она покидает свой пост.

«Мое жизненное кредо — двигаться дальше. Десять лет для директора — достойный срок», — заявила экс-глава Пушкинского музея.

По словам Лошак, она собирается реализовывать новые проекты в сфере искусства. Галерист выразила надежду, что новый человек, который станет главой музея, с новыми силами и амбициями продолжит начатое другими дело по развитию культурного учреждения.

Ранее стало известно, что директор Пушкинского музея в Москве написала заявление об увольнении.

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