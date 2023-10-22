Буддист назвал причину заниматься боевыми искусствами

Причину заниматься боевыми искусствами назвал «Мосленте» основатель и глава Федерации вьетнамского боевого искусства Там Куи Кхи-конг в России, буддист Тхиен Зуен (Игорь Михневич).

«Для буддистов боевое искусство — кратчайший путь к достижению того самого состояния пустоты. Что это такое — часами говорить можно, а не объяснишь. Надо пережить. Но стоит человеку достигнуть этого состояния, он становится свободен», — рассказал собеседник «Мосленты».

Герой интервью отметил, что буддисты занимаются боевыми искусствами в том числе для самозащиты. «Если приходит враг, который без разговоров убивает, многочисленный, сильный, отступать — не вариант. Это смерть. Нужно уметь защитить себя», — пояснил он.

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