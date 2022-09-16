Стали известны причины популярности одного из самых антикризисных продуктов

Причины популярности одного из самых антикризисных продуктов стали известны «Мосленте» в ходе беседы с историком Александром Михайловым.

«Как только случается очередной кризис, наши люди сразу скупают гречку в магазинах. На это есть несколько причин. Тут свою роль играют и ее полезные свойства, и цена этого продукта, и простота приготовления и хранения гречки. К тому же она прекрасно сочетается с другими продуктами, и никакие паразиты ей не страшны», — сказал Михайлов.

Несмотря на то, что существует много разновидностей круп, для россиян самой важной и любимой все равно остается гречка, отметил историк. По его словам, наверное, если бы не было гречки, мы бы жили в совсем других условиях, а то и в совсем другой стране.

Еще больше интересного москвичи смогут узнать на Фестивале гречки, который пройдет 17 сентября в филиале Музея Победы — Музее Г.О.Р.А., по адресу: Площадь Победы, дом 3. Гостей праздника ждут кулинарные мастер-классы, концерт фолк-групп, ярмарки фермерских продуктов и полевая кухня с участием реконструкторов. Подробная программа фестиваля — на сайте музея. Праздник начнется в 13:00, а завершится в 22:00.

Ранее была раскрыта масштабная программа «Фестиваля гречки» в Москве. ОН пройдет в музее «Главные Оружейные Реликвии Армии» (филиале Музея Победы на Поклонной горе) в Москве в субботу, 17 сентября. Стало известно, что вход в музей будет бесплатным для всех гостей.