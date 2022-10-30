Врач назвал основные причины развития болезней сердца

Основные причины развития болезней сердца назвал «Мосленте» главный врач ГБУЗ «Консультативно-диагностическая поликлиника № 121 Департамента здравоохранения города Москвы», кандидат медицинских наук Андрей Тяжельников.

«Заболевания сердечно-сосудистой системы относятся к болезням образа жизни, как и сахарный диабет и некоторые другие болезни. Нездоровый образ жизни — употребление алкоголя, курение, неправильное питание и ожирение, отсутствие физической активности, недосыпание, переутомление, хронические стрессы — приводят к росту заболеваний», — сказал специалист.

Другие факторы развития сердечных заболеваний — это возрастные изменения в организме, иные болезни, которые провоцируют сердечно-сосудистые патологии, врожденные и наследственные факторы, добавил Тяжельников.

Врач указал, что заболевания сердечно-сосудистой системы занимают первое место в мире по причинам тяжелых осложнений и смертности. Самые распространенные из них — артериальная гипертония, которая проявляется хроническим повышением артериального давления и несет риск инсульта. Также ишемическая болезнь сердца, которая нарушает кровоснабжение сердечной мышцы и ритм, приводит к инфарктам.

Кроме того, распространены кардиомиопатия (изменение сердечной мышцы невыясненной причины), пороки сердца (деформации строения сердца) и сердечная недостаточность (нарушение способности сердца перекачивать кровь).

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