Названы неочевидные причины длительного кашля

Основные возбудители длительного кашля в беседе с «Мослентой» назвала руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская.

«Среди не самых очевидных возбудителей длительного кашля — микоплазмы и хламидии (хламидофилы), микроорганизмы, которые проникают в дыхательные пути и начинают активно размножаться в клетках слизистых оболочках трахеи и бронхов. Обнаружить их можно с помощью лабораторных анализов, а поводом провериться как раз и является затяжной кашлевой синдром», — пояснила специалист.

Специалист порекомендовала не игнорировать длительный кашель, который не поддается стандартным методам терапии, а как можно скорее обратиться к терапевту для установления причины появления недуга. Врач может назначить анализ ДНК хламидофил и микоплазм (Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae), а также ряд других обследований.

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