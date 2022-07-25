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Москвичи перечислили частые причины для паники

Москвичи перечислили частые причины для паники
Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Частые причины для паники у москвичей перечислила в беседе с «РИА Недвижимость» психолог-консультант Мария Радченко.

По данным специалиста, каждый десятый житель Москвы ежедневно испытывает панику, находясь в общественном транспорте, длинных автомобильных тоннелях, небоскребах и на высоких мостах. Она сообщила, что клаустрофобией и акрофобией (боязнью высоты) страдают пять и семь процентов горожан соответственно.

У людей, страдающих от фобий, обычно повышается пульс, становятся влажными кисти рук, затрудняется дыхание, появляется головокружение и спазмы в животе, отметила Радченко. Психолог рекомендует не избегать пугающих мест, а стараться отвлекаться от тревожных мыслей, например слушать музыку или рассматривать рекламные объявления в метро, считать про себя или молиться. По ее словам, это одна из форм медитации.

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