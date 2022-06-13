Названы причины частых головных болей летом

Причины частых головных болей летом в интервью радио Sputnik назвал врач-невролог Павел Хорошев. По его словам, это связано с усиленным потоотделением и нехваткой воды в организме.

«Наиболее частая причина, практически универсальный фактор возникновения головных болей летом – нехватка воды. Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит — и кровоснабжение всех органов, в том числе головного мозга. Поэтому и возникает головная боль. Я не сильно преувеличу, если скажу, что процентов 90 головных болей летом связано с тем, что человек мало пьет», — заявил Хорошев.

Врач пояснил, что человеку летом необходимо выпивать два, а лучше два с половиной литра воды в день, если у него нет заболеваний, при которых это противопоказано.

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