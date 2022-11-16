Личный мастер Ларисы Долиной перечислила причины конфликтов со своими клиентами

Причины конфликтов со своими клиентами перечислила в беседе с «Мослентой» личный мастер певицы Ларисы Долиной по маникюру Юлия. По ее словам, большинство недопониманий завязано на теме денег.

«Человек не хочет платить и начинает кричать: "Фу! Что за уродство вы мне тут сделали?" Хотя я, например, учла все его пожелания или даже в точности повторила дизайн, который мне показали на картинке. В таком случае я могу вернуть человеку деньги, но предупреждаю, что мы снимем покрытие и вернем ногтям прежний вид. Чаще всего люди отказываются», — поделилась мастер ногтевого сервиса.

Иногда конфликтные ситуации возникают из-за долгих ответов на сообщения, продолжила Юлия. Так как она обслуживает большое количество популярных личностей, «обычные» клиенты начинают думать, что на них ей просто наплевать. «Это полный бред! Поймите, я очень много работаю и редко заглядываю в телефон. Это не значит, что условному Славе Marlow я отвечаю молниеносно, а Маше Ивановой через три часа. Отвечаю всем, когда появляется свободное время», — заверила собеседница «Мосленты».

Ранее главные причины конфликтов с клиентами раскрыла экс-редактор столичного издательства, основательница клининг-агентства Анна Никитина.