Врач перечислила основные причины ломкости ногтей

Основные причины ломкости ногтей назвала «Мосленте» генетик-метаболист Светлана Перес. По ее словам, состояние ногтевой пластины — один из индикаторов здоровья человека.

«Зачастую ломкость ногтей — проблема недобора нутриентов. Конечно, мы должны сказать и о воздействии внешней среды — экология, использование химических средств, применение лака для ногтей. Многое зависит и от нашего питания», — пояснила врач.

Нередко к истончению ногтевой пластины и замедлению ее роста приводит недостаток железа. Кроме того, ногти могут ломаться из-за дефицитов витаминов А, В6, В12 и С, биотина, а также других микроэлементов и аминокислот.

К менее очевидным причинам хрупкости ногтей Перес отнесла обезвоживание, спровоцировать которое может, к примеру, частое мытье рук. «Многократный контакт с горячей водой, жара, воздействие источников горячего воздуха или холода на улице тоже приводят к ломкости ногтей», — рассказала эксперт.

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