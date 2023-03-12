Терапевт перечислила признаки дефицита «витаминов красоты»
Терапевт Протасова заявила, что около 80 процентов россиян страдают от нехватки витаминов.
Признаки дефицита «витаминов красоты» и способы его восполнения перечислила в беседе с «Мослентой» телесный терапевт Анна Протасова. Врач заметила, что красота и здоровье неразрывно связаны друг с другом, а проведенное недавно исследование показало, что около 80 процентов россиян страдают от нехватки витаминов в организме, и в первую очередь — «витаминов красоты».
«Ключевой фактор, влияющий на состояние кожи, волос и ногтей — витамины. "Витамины красоты" не только поддерживают функционирование организма, но и помогают сохранить молодость и привлекательность», — заявила Протасова. Она посоветовала россиянам внимательнее следить за сигналами организма и оперативно восполнять нехватку тех или иных элементов.
«Ключевым игроком», по словам врача, в процессе метаболизма являются витамины группы B, отвечающие за образование красных кровяных клеток и синтез нервной ткани.
Недостаток витаминов группы B серьезно бьет по нашим силам, может привести к снижению концентрации. Некоторые симптомы такого недостатка проявляются на коже: она становится сухой, тусклой, появляются сыпь и раздражение, человек начинает замечать выпадение волос и повышенную ломкость ногтей
Чтобы восполнить этот дефицит, нужно внести коррективы в свое питание и включить в него продукты с высоким содержанием витаминов группы B: гречневую крупу, молочные продукты, зеленые листовые овощи, печень, рыбу.
Следующий важный «витамин красоты» — D. Он не только укрепляет кости, но и имеет важное значение для здоровья кожи — помогает уменьшить риск возникновения акне. Недостаток витамина D может привести к снижению плотности костной ткани, ухудшению состояния зубов. Этот витамин участвует в процессе усвоения кальция, отвечающего за здоровье кожи, ногтей, волос и зубов.
«Так что это настоящий must have для тех, кто следит за красотой», — подчеркнула Протасова. Для восполнения дефицита витамина D она посоветовала включить в рацион печень трески и палтуса, сельдь, скумбрию, рыбий жир, лесные грибы и яйца.
«С наступлением весны старайтесь больше времени проводить на солнце, которое также способствует выработке этого важного витамина», — добавила врач.
Витамин C — наиболее известный и доступный из антиоксидантов, продолжила терапевт. Внешние проявления дефицита этого витамина могут быть связаны с кожей: ухудшение ее цвета, обезвоживание, мелкие морщинки. Более того, витамин C отвечает за выработку коллагена, который влияет на эластичность и упругость кожи. К богатым витамином C продуктам относятся: киви, болгарский перец, свежие помидоры, цитрусовые, капуста.
«Это, наверное, самый доступный в восполнении витамин: шипучие таблетки с витамином C по доступной цене продаются в каждом супермаркете, периодическое превышение суточной нормы не оказывает негативного влияния на организм», — заметила эксперт.
Если вы заметили ухудшение состояние кожи, ногтей и волос, лучше начать с комплексного анализа крови на витамины. Обратите внимание, чтобы анализ выявлял наиболее опасные дефициты — витамин D и B12. Если анализ показал незначительный недостаток, то можно ограничиться корректировкой питания
За рекомендацией конкретных препаратов и витаминов нужно обращаться к врачу, в этом вопросе каждый случай индивидуален, добавила собеседница «Мосленты».
«Но есть пара универсальных моментов по применению. Например, дозировка не должна превышать рекомендуемую суточную норму. Все, что выше — используется для лечения патологических состояний. Если вы просто хотите укрепить ногти, не стоит брать трехкратный объем», — заявила она.
Витамины B и D принимаются после еды, уточнила Протасова. Некоторые препараты и БАДы с витаминами B оказывают тонизирующее воздействие, поэтому лучше не пить их перед сном.
«И помните, наша внешняя красота невозможна без здоровья. Поэтому лучшая инвестиция в себя — разнообразное, вкусное и насыщенное питание», — заключила терапевт.
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