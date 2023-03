Терапевт перечислила признаки дефицита «витаминов красоты»

Чтобы восполнить этот дефицит, нужно внести коррективы в свое питание и включить в него продукты с высоким содержанием витаминов группы B: гречневую крупу, молочные продукты, зеленые листовые овощи, печень, рыбу.

Следующий важный «витамин красоты» — D. Он не только укрепляет кости, но и имеет важное значение для здоровья кожи — помогает уменьшить риск возникновения акне. Недостаток витамина D может привести к снижению плотности костной ткани, ухудшению состояния зубов. Этот витамин участвует в процессе усвоения кальция, отвечающего за здоровье кожи, ногтей, волос и зубов.

«Так что это настоящий must have для тех, кто следит за красотой», — подчеркнула Протасова. Для восполнения дефицита витамина D она посоветовала включить в рацион печень трески и палтуса, сельдь, скумбрию, рыбий жир, лесные грибы и яйца.

«С наступлением весны старайтесь больше времени проводить на солнце, которое также способствует выработке этого важного витамина», — добавила врач.

Витамин C — наиболее известный и доступный из антиоксидантов, продолжила терапевт. Внешние проявления дефицита этого витамина могут быть связаны с кожей: ухудшение ее цвета, обезвоживание, мелкие морщинки. Более того, витамин C отвечает за выработку коллагена, который влияет на эластичность и упругость кожи. К богатым витамином C продуктам относятся: киви, болгарский перец, свежие помидоры, цитрусовые, капуста.

«Это, наверное, самый доступный в восполнении витамин: шипучие таблетки с витамином C по доступной цене продаются в каждом супермаркете, периодическое превышение суточной нормы не оказывает негативного влияния на организм», — заметила эксперт.