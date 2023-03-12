Доктор Павлова перечислила причины «мужского ПМС»

Причины «мужского ПМС» перечислила в интервью радио Sputnik врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова. К ним она в частности отнесла лишний вес и длительное сидение в интернете по ночам.

«Предменструальный синдром (ПМС) у женщин может быть обусловлен нарушением баланса эстрадиола, прогестерона и тестостерона. Это цикличная история. В этот период представительницы прекрасного пола могут испытывать раздражительность и апатию, их настроение подвержено резким переменам. В похожем состоянии могут пребывать и мужчины», — заявила Павлова.

Изменение эмоционального фона у сильного пола может быть связано с заметным снижением тестостерона или серьезным увеличением уровня эстрадиола. Происходит это не регулярно, но может иметь затянувшийся эффект.

Причинами напоминающего ПМС состояния у мужчин, проявляющегося в безразличии к привычным делам и снижении сексуальной активности, также могут быть лишний вес и нарушение циркадных ритмов.

«Из-за избыточного количества жировой ткани в организме у мужчины меняется баланс стероидных половых гормонов, это сильно отражается на эмоциональном состоянии», — объяснила Павлова. К изменению гормонального фона может привести и нарушение режима сна и бодрствования, который нередко связан с привычкой сидеть за компьютером или другими гаджетами ночью.

Чтобы решить проблему, эндокринолог посоветовала начать уделять больше времени спорту, следить за весом и вовремя ложиться спать. Если это не помогает, стоит обратиться к психотерапевту.

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