Нутрициолог назвала причины набора веса в холодный период
Нутрициолог объяснила набор веса осенью и зимой отказом от воды и прогулок.
Причины заметного набора веса в холодный период назвала «Мосленте» семейный нутрициолог с высшим медицинским образованием, эксперт МИИН Натали Тищенко. Она объяснила это в том числе отказом от воды и пеших прогулок.
Про долгие пешие прогулки в морозы мало кто вспоминает, люди начинают чаще отдавать предпочтение перемещениям на транспорте. Такой комфорт влечет за собой откладывание лишнего жира
Натали Тищенко
Осенью и зимой люди начинают забывать пить воду: на улице нежарко, и жажды совсем нет, отметила нутрициолог. «Напротив, мы предпочитаем теплые напитки, такие как чай и кофе. Это еще больше усугубляет обезвоживание организма. Сигналы обезвоживания легко спутать с голодом. В итоге вместо заветной воды организм получает новые калории», — добавила она.
Состояние стресса, которое также чаще проявляется в холодное время, повышает уровень гормона кортизола, а это еще один фактор активации чувства голода, продолжила Тищенко. Люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием сахара и жира, которые способствуют увеличению веса.
«Зимой на улице раньше темнеет, и мы проводим значительную часть дня под искусственным освещением. Такой свет сбивает циркадные ритмы, приводит к недосыпам, что способствует повышению в крови гормона грелина. Он вызывает чувство голода и повышенную тягу к быстрым углеводам», — привела еще одну причину собеседница «Мосленты».
Чтобы не допустить сильного набора веса за осень и зиму, нужно соблюдать водный баланс, придерживаться сбалансированного рациона питания, отказаться от перекусов, заниматься спортом, который нравится — например, йогой, танцами или плаванием, а также высыпаться, убирая гаджеты за час-два до сна и засыпая до полуночи
«Есть простой лайфхак, как не забывать пить воду. Держите на рабочем столе стакан с водой. А еще лучше бутылку с отметками по часам. Несколько глотков каждый час помогут организму не переедать», — посоветовала нутрициолог.
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