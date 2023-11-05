Нутрициолог назвала причины набора веса в холодный период

Осенью и зимой люди начинают забывать пить воду: на улице нежарко, и жажды совсем нет, отметила нутрициолог. «Напротив, мы предпочитаем теплые напитки, такие как чай и кофе. Это еще больше усугубляет обезвоживание организма. Сигналы обезвоживания легко спутать с голодом. В итоге вместо заветной воды организм получает новые калории», — добавила она.

Состояние стресса, которое также чаще проявляется в холодное время, повышает уровень гормона кортизола, а это еще один фактор активации чувства голода, продолжила Тищенко. Люди, находящиеся в состоянии хронического стресса, отдают предпочтение продуктам с высоким содержанием сахара и жира, которые способствуют увеличению веса.

«Зимой на улице раньше темнеет, и мы проводим значительную часть дня под искусственным освещением. Такой свет сбивает циркадные ритмы, приводит к недосыпам, что способствует повышению в крови гормона грелина. Он вызывает чувство голода и повышенную тягу к быстрым углеводам», — привела еще одну причину собеседница «Мосленты».