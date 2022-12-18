Москвичка раскрыла причины начать поиски увиденного во сне мужчины

Причины начать поиски увиденного во сне мужчины раскрыла в беседе с «Мослентой» певица Аня Севагина, известная под псевдонимом ANSE. Очень реалистичное сновидение она увидела в начале октября, после чего распространила по столице объявления с фотороботом парня, с которым там встретилась.

«Зачем я его разыскиваю? Во-первых, я очень долго не могла забыть этот сон. Часто ведь сновидения быстро стираются из нашей памяти. Мы просыпаемся и буквально через десять минут картинка расплывается, уходит из головы. На следующий день мы и не вспомним, что было прошлой ночью. Этот же сон был со мной очень долго, поэтому я решила, что это что-то значит», — поделилась москвичка.

Во-вторых, Севагина поняла: раз уж она существует в параллельной сну вселенной, логично предположить, что в ее мире есть и этот мужчина. «Мне стало дико интересно это проверить», — заявила собеседница «Мосленты».

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