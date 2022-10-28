Кинолог объяснил возможные причины нападения собаки на семью в Москве

Возможные причины нападения собаки породы кане-корсо на семью в Москве объяснил «Мосленте» президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев. Кинолог раскрыл, как распознать агрессивный настрой животного. В первую очередь он порекомендовал разобраться, у кого была приобретена собака.

«Собаки породы кане-корсо — достаточно крупные животные с крепким телосложением и отличными сторожевыми качествами. Эти собаки — сторожа территории, а не человека. Если она привыкла к новому месту, но еще не привыкла к людям, собака может начать охранять свою территорию. Но нужно понимать, что здоровое животное не будет проявлять агрессию без повода, чрезмерная недоброжелательность, агрессивность — брак породы, именно поэтому важно разобраться, у кого была приобретена собака», — сказал он.

Спровоцировать агрессивное поведение, по его словам, могло множество факторов: ресурсная, территориальная агрессия или же действия новых владельцев были расценены собакой как угроза. За такой короткий срок, что собака находилась в новом доме, она могла еще не привыкнуть к обстановке и людям, что могло усиливать стресс и реакцию питомца на любые раздражители.

«Взяв в дом собаку крупной породы, а особенно взрослую, необходимо немедленно обратиться к специалисту, который поможет вам грамотно выстроить с ней отношения, объяснит, как с ней взаимодействовать и как считывать язык тела питомца», — объяснил специалист.

Кроме того, Голубев перечислил некоторые сигналы, показывающие, что животное нервничает. Например, питомец может начать зевать, отворачивать голову или поворачиваться спиной, поднимать лапу, прищуривать глаза, облизывать морду, замирать или опускать переднюю часть тела. Если собака начала морщить нос, показывать зубы, смотреть в глаза или рычать, она демонстрирует крайне нервную и агрессивную поведенческую реакцию.

Ранее сообщалось, что семья купила взрослую особь около пяти дней назад. При неизвестных обстоятельствах животное напало на 15-летнюю девочку и ее мать. Прибывшим на место правоохранителям пришлось ликвидировать кане-корсо.