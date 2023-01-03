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22:52, 03 января 2023
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Стоматолог назвал самые распространенные причины неправильного прикуса

Стоматолог назвал самые распространенные причины неправильного прикуса
Фото: Lukas Beer / Unsplash

Самые распространенные причины неправильного прикуса назвал «Мосленте» основатель одного из центров протезирования зубов, главный врач, стоматолог-ортопед Рауль Отхозория.

Прикус — это смыкание нижнего и верхнего зубных рядов в спокойном состоянии. Ортогнатический, или прямой прикус не опасен для здоровья и не приводит к патологическим состояниям. Остальные виды характеризуются нарушениями расположения зубов, что часто становится причиной заболеваний ротовой полости, заявил специалист.

Как отметил стоматолог, неправильный прикус может формироваться как в детстве, так и во взрослом возрасте. Продолжительность лечения определяет время обращения к специалисту.

Патология прикуса — распространенная стоматологическая проблема, которую не стоит игнорировать. Легче всего она устраняется у детей, поэтому, если у ребенка обнаружилась аномалия, следует сразу ее исправить. Коррекция во взрослом возрасте требует больше усилий от врача и денежных затрат от пациента. К тому же, чем старше пациент, тем больше может быть противопоказаний и осложнений.

Рауль Отхозория

Чаще всего неправильный прикус формируется в детстве. Виной тому могут быть вредные привычки. Если ребенок долгое время сосет соску или грызет карандаши, образуется открытый прикус в виде просвета между резцами при смыкании челюстей. Такая аномалия требует ортодонтического лечения, заявил Отхозория. Также проблемы возникают из-за генетических особенностей. Например, размер челюсти наследуется от отца, а зубы — от матери. Когда эти элементы не соотносятся между собой, в период взросления ребенка формируется неправильный прикус.

По словам стоматолога, многие родители ошибочно считают, что молочные зубы у малышей не надо лечить, так как они все равно выпадут. Но, если запустить их состояние, нередко приходится прибегать к удалению раньше срока. А это приводит сразу к нескольким проблемам. В первую очередь, это некорректное прорезывание коренных зубов: идущий за молочным зубом постоянный зачаток может прорезаться криво и разовьется патология прикуса. Как следствие, разовьется кариес, повысится нагрузка на ЖКТ, не исключены дефекты речи, а с возрастом вероятны головные боли из-за преждевременного износа височно-нижнечелюстного сустава, болезни пародонта.

Во взрослом возрасте неправильный прикус может сформироваться в результате удаления зубов, если в течение одного-двух месяцев не проводятся протезирование или имплантация. Исправить ситуацию возможно при помощи брекетов или элайнеров.

Ранее стоматолог перечислила способы экономии на лечении зубов. Лучшим из них она назвала профилактику.

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