Аллерголог перечислила причины отека Квинке

Примерно половина случаев ангиоотеков возникает вследствие аллергических процессов (по немедленному механизму), остальные являются самостоятельными, приобретенными или наследственными состояниями, рассказала Шубина. Ангиоотеки аллергического происхождения часто сопровождаются зудом и крапивницей.

По словам специалиста, локализация ангиоотека может быть разной: губы, веки, шея, ладони и другие места на теле человека. Самая опасная локализация — верхние дыхательные пути, потому что возникает риск асфиксии (удушья), заявила врач.

Ангиоотеки могут диагностироваться в любом возрасте, у женщин они выявляются примерно в 1,5-2 раза чаще, чем у мужчин, добавила собеседница «Мосленты».

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья массово попали в больницу после травли тараканов в одном из магазинов Подольска. Больше всего пострадал 15-летний подросток — он был доставлен в больницу с диагнозом «отек Квинке».