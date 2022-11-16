В российских компаниях назвали причины отказа от новогодних корпоративов

Причины отказа от новогодних корпоративов назвали в ходе проведенного популярным сервисом SuperJob.ru опроса представители российских компаний. В исследовании приняла участие 1000 сотрудников кадровых служб из разных округов страны.

Так, 11 процентов респондентов заявили, что их фирма отказалась от организации праздника из-за экономических сложностей. Еще десять процентов сообщили, что в их компании не принято отдыхать в обществе коллег.

В то же время 24 процента опрошенных рассказали, что устроят празднество в офисе, 19 процентов отправятся на корпоративную новогоднюю вечеринку в ресторан, а еще два процента — за город. Дистанционных онлайн-корпоративов в отличие от двух прошлых лет не устроит никто. Большинство опрошенных — 32 процента — заявили, что решения на этот счет еще не принято.

Из результатов ранее проведенного исследования стало известно об отношении россиян к зарплатам «в конвертах». О готовности получать «серый» и даже «черный» доход заявили 39 процентов респондентов.