Генетик назвала причины ожирения

Миф о связи избыточного веса исключительно с неправильным питанием и недостатком физической активности развенчала генетик-метаболист Светлана Перес. В разговоре с «Мослентой» она назвала истинные основные причины ожирения.

«Сегодня известно около 88 мутаций в генах, которые отвечают за набор веса у человека. Эти рецепторы участвуют в более чем 20 биологических процессах», — сказала врач.

Набрать вес можно из-за пищевой зависимости, лептинорезистентности, дисбаланса микробиоты, болезни Аддисона и психологических факторов. Все эти патологии вызваны теми или иными генетическими поломками, заявила Перес.

К примеру, крупные скрининговые исследования позволяют предположить, что с ожирением может быть связан полиморфизм гена FTO. Исследования показали, что он играет роль в контроле аппетита.

Ранее мифы об операции по уменьшению желудка развеяла врач-эндокринолог Зухра Павлова.