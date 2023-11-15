Названы реальные причины появления панических атак
Психолог Ладейщикова назвала реальные причины появления панических атак.
Реальные причины появления панических атак назвала в беседе с «Мослентой» семейный психолог Светлана Ладейщикова.
Паническая атака не возникает из-за сиюминутных переживаний. Как правило, ее появление связано с некоей внешней причиной, которая существует в нашей жизни уже продолжительное время. Грубо говоря, на только что полученные раздражения мы так не реагируем. Мгновенный испуг может стать катализатором для панической атаки, но не ее причинной
«Например, нас может напугать громкий звук. Но если, помимо обычного испуга, он вызовет паническую атаку, проблема не в нем. Она значительно глубже», — пояснила эксперт.
Причиной панических атак может быть постоянный сильный стресс, что-то, с чем мы не можем смириться, жизненные ситуации, которые мы не можем принять, продолжила Ладейщикова.
«Если все это невыносимо, мы начинаем вытеснять это из нашего поля зрения, стараемся не думать об этом, не обращать внимание, убеждаем себя, что все в порядке. Мы часто не знаем, что делать с этими обстоятельствами, поэтому нам проще просто не думать о них, не заниматься ими», — рассказала она.
Однако напряжение внутри нас тем временем растет. Проблему невозможно решить, просто о ней не думая. В итоге накапливается адреналин, который в самый неожиданный момент вбрасывается в кровь — и начинается паника
«В этот момент запускается одна из базовых реакций человеческой психики — бей, беги, замри или сдавайся. Человеку просто уже нужно сделать с этим что-нибудь», — отметила собеседница «Мосленты».
А поскольку адреналин вбрасывается в кровь в очень большом количестве, начинается дисбаланс всей биохимии в организме, добавила психолог.
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