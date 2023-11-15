Названы реальные причины появления панических атак

«Например, нас может напугать громкий звук. Но если, помимо обычного испуга, он вызовет паническую атаку, проблема не в нем. Она значительно глубже», — пояснила эксперт.

Причиной панических атак может быть постоянный сильный стресс, что-то, с чем мы не можем смириться, жизненные ситуации, которые мы не можем принять, продолжила Ладейщикова.

«Если все это невыносимо, мы начинаем вытеснять это из нашего поля зрения, стараемся не думать об этом, не обращать внимание, убеждаем себя, что все в порядке. Мы часто не знаем, что делать с этими обстоятельствами, поэтому нам проще просто не думать о них, не заниматься ими», — рассказала она.