Раскрыты причины появления «пивного» живота у мужчин

Причины появления «пивного» живота у мужчин раскрыла «Вечерней Москве» диетолог Нурия Дианова.

«Пиво — напиток, который пьется в большом объеме. Около него всегда присутствует калорийная закуска. Это всегда приводит к набору массы тела, потому что человек принимает в себя очень много калорий. У мужчин рецепторы расположены таким образом, что у них первым образом жир появляется именно на животе», — сказала Дианова.

Также появление «пивного» живота вызвано злоупотреблением другими алкогольными напитками. Убрать такой живот возможно будет лишь при условии соблюдения дефицита калорий, отметила диетолог.

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