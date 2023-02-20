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05:35, 20 февраля 2023
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Мясников перечислил основные причины потери вкуса и обоняния

Мясников перечислил основные причины потери вкуса и обоняния
Фото: unsplash

Основные причины нарушений вкусовых ощущений перечислил в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, потеря вкуса и обоняния обычно происходят одновременно, часто это случается из-за коронавируса.

«Полное отсутствие вкусовых ощущений бывает редко, в основном встречается сниженный вкус и искаженный, когда кислое принимается за горькое», — отметил ведущий.

Он рассказал, что некоторые заболевания могут лишить человека обоняния за день, а иногда это может происходить постепенно. К искажению запахов и вкусов приводят железодефицитная и В12-дефицитная анемии, гипотериоз, сахарный диабет, синдром «горящего рта», болезни Альцгеймера и Паркинсона, невралгия черепных нервов, психические расстройства, грибковые поражения во рту, синдром Шегрена и инсульт.

Нарушения вкусовых ощущений также могут произойти из-за чрезмерного употребления продуктов с глутаматом натрия, предупредил врач.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышевапредупредила об опасности потери слуха из-за приема некоторых препаратов. Это антибиотики гентамицин, стрептомицин, ванкомицин, канамицин.

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