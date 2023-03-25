Названы основные причины появления грыжи и способы ее лечения

Основные причины появления грыжи и способы ее лечения в беседе с «Мослентой» назвал реабилитолог, основатель и руководитель центра механотерапии имени Густава Цандера Владимир Бондаренко. Одной из причин возникновения заболевания является отсутствие мяса в рационе.

Бондаренко рассказал, что межпозвоночная грыжа — заболевание, которое является компенсацией процессов, происходящих в организме. В норме межпозвоночный диск представляет собой твердую оболочку из коллагеновых и эластичных волокон, называемую фиброзным кольцом. Оно окружает студенистое ядро, которое «увлажняется» суставной жидкостью.

Если позвонки утратили гладкость, не выполняют функцию амортизации, кольцо разрывается, и формируется мягкая выпуклость — грыжа. Чаще всего она возникает в зоне крестца или поясницы, иногда — в грудном или шейном отделе, продолжил эксперт.

По его словам, повреждению фиброзной оболочки могут предшествовать разные факторы, например, неправильное питание. Если человек не употребляет белковую пищу, например, мясо или рыбу, организм не вырабатывает коллаген, которого с возрастом становится все меньше. В результате межпозвоночные диски уже не могут выполнять свои функции.

На развитие заболевания может повлиять неправильное и длительное сидение за рабочим местом, неправильная осанка. Чтобы сохранять здоровье, в день необходимо двигаться полтора-два часа. Речь идет именно о целенаправленных занятиях физкультурой, а не прогулке по парку или поездке на работу, напомнил специалист.

«Грыжа возникает не сразу. Например, нужно вести малоподвижный образ жизни в течение пять-восемь лет, чтобы развилось заболевание. Но порой достаточно 2-3 дней. Именно столько времени необходимо, чтобы образование появилась в результате неправильных силовых нагрузок в тренажерном зале», — подчеркнул собеседник.

Специалист отметил, что диагностировать грыжу можно только с помощью МРТ. В зависимости от диагноза врачи назначат операцию или предложат консервативные методы лечения. К последним относятся специально разработанные медиками упражнения, которые помогут укрепить глубокие мышцы.

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