Названы опасные причины появления одышки

К появлению у человека одышки могут приводить тревожные новости. Кроме того, это явление может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Об этом в беседе с «Москва 24» рассказал врач-отоларинголог, пульмонолог, доктор медицинских наук Александр Пурясев.

Он объяснил, что одышка — это защитный механизм, который помогает спасти человека от низкого содержания кислорода в крови. Так, при сильном стрессе повышается и частота дыхания. Это явление может сигнализировать о серьезных заболеваниях. Например, о проблемах с щитовидной железной — гипотиреозе, при котором падает уровень тиреоидных гормонов в крови. Тогда к одышке присоединяется сухость кожи и ломкость ногтей и волос.

Одышка при легких физических нагрузках должна насторожить человека, так как это указывает на возможную опасность гипертонической болезни.

Среди основных причин появления учащенного дыхания пульмонолог назвал и аневризму головного мозга. «Это патологическое состояние сосудистой стенки, в результате чего стенка истончается, начинает выбухать. Состояние очень опасно для жизни, потому что аневризма в любой момент может лопнуть, а это гибель. Происходит кровоизлияние в головной мозг», — объяснил он.

Он добавил, что причинами одышки могут быть и хроническая обструктивная болезнь легких, бронхиальная астма и пневмония. Крайней степенью этого симптома специалист назвал появление одышки в спокойном состоянии, когда человек лежит неподвижно. В этом случае врач заявил о необходимости госпитализации для дальнейшего обследования. Ранее врач объяснила влияние резких погодных изменений на здоровье человека